IBM kommt dank florierendem Cloud-Geschäft heil durch die Krise

Die Aktie von IBM (WKN: 851399 / ISIN: US4592001014) macht am Dienstagmorgen einen kräftigen Sprung nach oben. Zeitweise liegen die Papiere mit über vier Prozent in der Gewinnzone - und das obwohl das US-amerikanische IT- und Beratungsunternehmen am Montagabend nach US-Börsenschluss für das zweite Geschäftsquartal Einbußen beim Umsatz und beim Gewinn vermeldet musste.

Umsatz höher als erwartet

Im zweiten Geschäftsquartal 2020 (per Ende Juni) brach der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 18,1 Mrd. US-Dollar ein. Das Minus war jedoch geringer als befürchtet worden ist. Analysten hatten im zweiten Quartal mit einem Umsatz von im Schnitt nur 17,7 Mrd. US-Dollar gerechnet.

