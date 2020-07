Von Paul Clarke

LONDON (Dow Jones)--Die Royal Bank of Scotland wird fast 80 Prozent ihrer Mitarbeiter bis zum kommenden Jahr im Home Office belassen, wie die Bank ihren etwa 63.500 Angestellten mitteilte. Derzeit zögern Großbanken in Großbritannien, zuviele Mitarbeiter zurück ins Büro zu lassen, obwohl die britische Regierung die coronabedingten Einschränkungen lockert. Die Regelung betrifft etwa 49.000 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich und mehr als 5.000 weltweit, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

"Im Mai teilten wir mit, dass die große Mehrheit der Kollegen, die von zu Hause aus arbeiten, dies mindestens bis Ende September tun würden. Heute bestätigen wir, dass dies bis 2021 so bleiben wird", sagte ein RBS-Sprecher. Etwa 400 Bankmitarbeiter haben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge auch während der Pandemie kontinuierlich vom Büro aus gearbeitet, darunter Händler im Segment NatWest Markets. RBS' Investmentbank ist seit der Krise 2008 nur noch auf das Handeln von Devisen und Zinsprodukten fokussiert. In den RBS-Filialen haben während des Lockdowns in Großbritannien etwa 10.000 RBS-Mitarbeiter gearbeitet.

In Großbritannien haben nur wenige Großbanken einen Zeitplan für die Rückkehr der Belegschaft ins Büro festgelegt. Die meisten sind aber vorsichtig, obwohl die britische Regierung in den vergangenen Wochen die Regelungen für Social Distancing und Home Office gelockert hat. Bei Goldman Sachs arbeiten etwa 15 Prozent der Mitarbeiter wieder vom Büro aus, im Sales und Handelsbereich der Bank sind dies 25 Prozent.

JPMorgan Chase & Co. hat seit der Wiedereröffnung im Juli rund 20 Prozent seiner 6.000 in London ansässigen Mitarbeiter im Büro. Die Bank wird aber auf absehbare Zeit den Gesamtanteil der Mitarbeiter in ihren Niederlassungen weltweit auf 50 Prozent begrenzen. Der CEO von Morgan Stanley, James Gorman, sagte in der vergangenen Woche in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für das zweite Quartal, dass rund 90 Prozent der Mitarbeiter weltweit noch immer von zu Hause aus arbeiten.

RBS hat Wärmebild- und Temperaturkontrollen an den Gebäudeeingängen eingeführt und ein Limit von zwei Personen pro Aufzug gesetzt. Zudem dürfen Mitarbeiter nicht verschiedene Arbeitsplätze benutzen, und zwischen Angestellten muss ein Schreibtisch frei bleiben. "Wir verfolgen einen vorsichtigen Ansatz, aber wir glauben, dass dies der richtige ist", fügte der RBS-Sprecher hinzu. Die Situation und die lokalen Empfehlungen würden sich weiter entwickeln und es werde Unterschiede zwischen den Repräsentanzen der Bank in verschiedenen Ländern geben.

"Wir befinden uns in der glücklichen Lage, dass so viele unserer Kollegen von zu Hause aus arbeiten können, und wir halten es für die richtige Entscheidung, dies bis ins Jahr 2021 zu tun", so der RBS-Sprecher.

