Laut ISG Provider Lens-Studie setzen deutsche Unternehmen SDN ein, um die Komplexität sowie die mit dem Übergang zu Cloud Computing verbundenen Risiken zu reduzieren

FRANKFURT/MAIN, July 21, 2020)), ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment.



Dem "ISG Provider Lens Network - Software Defined Solutions and Services Partners Report Germany 2020" zufolge konzentrieren sich Unternehmen zunehmend darauf, ihren IT- und Netzwerkbetrieb in die Cloud zu überführen. Dabei nutzten sie SDN-Technologien, um die Komplexität sowie die Risiken zu reduzieren, wenn sie auf Einzel- oder Multi-Cloud-Umgebungen umstellen.

Zudem gehen laut Studie deutsche Unternehmen davon aus, dass SDN- und NFV-Technologien die Integration, Orchestrierung und das Management von Netzwerk-Ressourcen und -Prozessen verbessert. "Dieser Trend wird befeuert durch den Wunsch der Unternehmen, flexibler und agiler zu werden. Sie wollen außerdem nahtlos Anwendungen und Netzwerkressourcen hinzufügen können, um ihre Geschäfts- und Nutzerziele effizienter und sicherer zu erreichen", sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei Information Services Group DACH.

SDN-Technologien erlauben es Unternehmen zudem, Kundenwünsche schnell zu erfüllen sowie das Netzwerk innerhalb kurzer Zeit um neue Services zu ergänzen, so die Studie weiter. Dies führe dazu, dass SDN-Werkzeuge die Kundenzufriedenheit erhöhen sowie den Verkauf ankurbeln könnten. Darüber hinaus ermöglichten SDN-Werkzeuge die von den Unternehmen benötigte Flexibilität, mit innovativen Technologien experimentieren zu können. Dazu zählt die Studie unter anderem Intent-based Networking, künstliche Intelligenz, die schnelle Bereitstellung von Hotspots sowie Data Flow Allowance.

Deutsche Unternehmen nutzen SDN laut Studie zudem, um ihre Netzwerksteuerung und -planung zu vereinfachen und mit anderen IT-Vorhaben zu integrieren. Im Rahmen von SD-WAN könnten die Unternehmen ihre Kontrollebene in die Cloud verlagern und diese mit einem zentralen Monitoring-Tool managen. Zugleich könnten sie ihr Netzwerk mit anderen Anwendungen und IT-Diensten integrieren.

In den vergangenen Jahren haben laut Studie zahlreiche Telekommunikations- und Netzwerkservice-Provider sowie Systemintegratoren neue SDN- und SD-WAN-Produkte auf den Markt gebracht. Viele Dienstleister würden SD-WAN-Lösungen anbieten, die auf bestimmte Unternehmensgrößen, Branchen oder individuelle Interaktionen mit Kunden oder Anwendern zugeschnitten sind. Andere Provider bieten SD-WAN-Lösungen an, die zum einen auf schnelle kurzfristige Vorteile abzielen und die zum anderen auf neue Technologien wie Intent-based Networking, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen vorbereiten.

Laut ISG-Studie zeichnet sich der deutsche SDN-Markt durch eine Präsenz sehr vieler internationaler und lokaler Anbieter aus. Er sei stärker fragmentiert als viele andere westeuropäische Märkte. Eine gewisse Konsolidierung des Marktes zeichne sich ab, sodass die Anzahl mittlerer und großer Anbieter zurückgehe, welche den Unternehmenskunden auch langfristig noch zur Verfügung stehen werden.

Der "ISG Provider Lens Network - Software Defined Solutions and Services Partners Report Germany 2020" bewertet die Fähigkeiten von 49 Anbietern in sechs Marktsegmenten: "Managed WAN Services", "Managed SD-WAN Services", "SDN Transformation Services (Consulting and Implementation)", "SD-WAN Equipment and Service Supplies (DIY)", "Network Technologies Suppliers (Core to Mobile)" sowie "Mobile Network (4G/5G) and Additional (Non-Core) Services".

Der Anbietervergleich führt IBM und Vodafone in allen sechs sowie die Deutsche Telekom in fünf Marktsegmenten als "Leader" auf. Orange Business Services wird in vier sowie BT, Computacenter und NTT in jeweils drei Segmenten als "Leader" genannt. Colt, GTT, Juniper Networks, Riedel Networks und Verizon sind "Leader" in zwei Marktsegmenten sowie AT&T, Axians, Cisco, Damovo und Extreme Networks in jeweils einem.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei Colt abrufbar.

Die Studie "ISG Provider Lens Network - Software Defined Solutions and Services Partners Report Germany 2020" ist für "ISG Insights"-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Websiteverfügbar.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Skandinavien, Brasilien und Australien/Neuseeland. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite : https://isg-one.com/research/isg-provider-lens .

Die ISG Provider Lens-Serie ergänzt die ISG Provider Lens Archetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente bewerten.

Ab diesem Jahr enthält jede ISG Provider Lens-Studie eine "Global Summary". Abonnenten der Studie erhalten so ein besseres Verständnis der Provider-Fähigkeiten über alle von der Studie abgedeckten geografischen Märkte hinweg. Alle ISG-Providers Lens-Studien enthalten nun zudem Informationen zum Unternehmenskontext. Dies unterstützt Führungskräfte dabei, schnell wichtige Erkenntnisse mit Blick auf ihre Rollen und Verantwortlichkeiten zu erhalten.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.