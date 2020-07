Wir mögen Kakao. Nicht nur weil er gut schmeckt, sondern weil er zu den "Soft Commodities" gehört. Diese zählen zu den volatilsten Produkten in den Rohstoff-Märkten. Bewegungen von 20 bis 30 Prozent in wenigen Wochen sind vollkommen "normal". Gemessen wird die Nachfrage an den sogenannten Grindings, so wird die Vermahlung/Verarbeitung von Kakao bezeichnet. Letzte Woche sind die aktuellen Daten für Europa, Nordamerika und Asien veröffentlicht worden. Die Zahlen waren nicht gut, aber auch nicht so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...