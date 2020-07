Zürich (www.anleihencheck.de) - Wandelanleihen rückten in diesem Jahr verstärkt in den Anlegerfokus, so Stefan Krause, Wandelanleihenexperte bei Swisscanto Invest.Zum einen hätten sie beim Aktiencrash im März den gewünschten Schutz gezeigt und erfolgreich die Kursverluste im Vergleich zu Dividendenpapieren reduziert. Und zum anderen hätten sie im darauffolgenden Aufschwung enorm zulegen können. Die als Nischen-Anlageklasse im Markt fest verankerten Wandelanleihen hätten sich deutlich besser als die meisten Aktienindices erholt und die breiten Wandler-Indices würden aktuell auf Jahressicht im Plus notieren. Diese Umstände würden zu steigender Wahrnehmung führen und dürften dafür sorgen, dass Anleger angesichts der weiterhin unsicheren Gesamtlage sich intensiver mit Wandelanleihen beschäftigen würden. ...

