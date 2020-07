Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU sind die Kurse der deutschen Staatsanleihen gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Die zunehmende Unsicherheit an den US-Finanzmärkten habe den US-Anleihen steigende Kurse beschert. Weiterhin hohe Neuinfektionen in den USA mit dem Coronavirus hätten das Interesse an den als sicher geltenden Anleihen anziehen lassen. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen seien um 3/32 Punkte gestiegen. (21.07.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...