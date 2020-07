Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta014/21.07.2020/09:41) - Die Sächsische Grundstücksauktionen AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Deutschen Grundstücksauktionen AG, hat bei der Vorbereitung der Herbstauktionen mit einem Einlieferungsvolumen von über Eur 13,4 Mio. eine neue Bestmarke erreicht.



Der bisherige Spitzenwert von rund Eur 7,2 Mio. eingeliefertem Objektvolumen stammt aus der Winterauktion 2018 und wurde nun um mehr als 86 % übertroffen. Maßgeblich dafür war die Einlieferung eines imposanten Villenensembles oberhalb der Weinberge in Radebeul mit einem Mindestgebot von Eur 3,5 Mio. und von mehreren volumenstarken, attraktiven Wohn- und Geschäftshäusern in Chemnitz und Halle. Die Kundenansprache war damit sehr erfolgreich und belegt das Vertrauen der Eigentümer in den Vertriebsweg einer freiwilligen Immobilienauktion.



Insgesamt kommen in den Herbstkatalogen der drei Tochtergesellschaften, die bereits Einlieferungsschluss hatten, Sächsische Grundstücksauktionen AG, Norddeutsche Grundstücksauktionen AG sowie die Plettner & Brecht Immobilien GmbH über 200 Immobilien für rund Eur 20 Mio. zum Aufruf.



Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400): Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de



Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de



ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



