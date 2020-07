Die Wiener Börse hat am Dienstag, nach der Einigung am EU-Gipfel, deutlich fester eröffnet. Der heimische Leitindex ATX zog um 1,24 Prozent auf 2.340,62 Punkte an. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich in den frühen Morgenstunden auf ein 1,8 Billionen schweres Finanzpaket aus dem Aufbaufonds "Next Generation EU" und das Budget von 2021 bis 2027 geeinigt. Das im Zuge der Coronakrise geschnürte ...

