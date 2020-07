HONGKONG (dpa-AFX) - Bei einem chinesischen Konkurrenten von Wacker Chemie könnte es Kreisen zufolge zu einem längeren Produktionsausfall kommen. In einem Werk von GCL-Poly Energy, einem der weltweit größten Anbieter des Solarindustrie-Grundstoffs Polysilizium, seien Anlagen durch Explosionen infolge eines technischen Zwischenfalls beschädigt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Wie lange die Reparatur dauern werde, werde aktuell noch untersucht. Ein Anfrage bei dem Unternehmen sei zunächst unbeanwortet geblieben.



Laut einem Analyst könnten bei einem Ausfall des gesamten Werkes bis zu acht Prozent der geschätzten jährlichen, globalen Produktionskapazität für Polysilizium, mit dem Solaranlagen hergestellt werden, betroffen sein. Wacker Chemie ringt schon länger mit schwierigen Solarsilizium-Geschäften, da der Markt teils von Billigkonkurrenz aus China geflutet wurde. Zuletzt machten sich in dem Bereich aber Kostensenkungen positiv bemerkbar./mis/men

WACKER CHEMIE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de