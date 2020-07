Die EU hat das gröpßte Finanzpaket ihrer Geschichte beschlossen. Nach 90 Stunden Verhandlungen. Ein Schub für die Börsen. Und den Euro Conti meldet hohe, aber erwatete Quartalsverluste. Wirecard steigen nach dem Vortageseinbruch deutlich Microsoft und Apple - allein, was die beiden am Vortag an Marktkapitalisierung gewonnen haben, macht ganz Daimler aus. Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/