Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In diesen Tagen erscheint das neue Buch "Krisenfest" von Aaron Koenig, Kryptowährungsexperte und Urgestein der deutschen Bitcoin- und Kryptoszene. Darin geht es der Frage nach, wie man in Krisenzeiten sein Vermögen schützen kann. Ein paar Einblicke und Tipps verschafft er uns bereits in diesem Interview. Zudem geht es um die Entwicklung des Bitcoins. Der Experte informiert über dessen Entwicklung während der Corona-Krise und Zukunftsperspektiven für die gesamte Kryptowährungsbranche. Herr Koenig war vor rund einem Jahr schon einmal bei uns zu Gast. Was hat sich seitdem alles verändert? Welche Veränderungen sind seiner Meinung nach am Relevantesten? Hier können Sie ein Exemplar seines neues Buches gewinnen: www.instagram.com/deraktionaer