Zürich (ots) - Zur "Arena"-Sendung vom 12. Juni 2020 mit dem Titel "Jetzt reden wir Schwarzen" sind bei der Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz 212 Beanstandungen eingegangen. Nun liegt ihr Bericht vor. Das Fazit: Die "Arena" scheute sich nicht, ein emotional diskutiertes Thema aufzugreifen. Doch mit der Zusammensetzung der Runde, die entgegen dem Titel nicht mit lauter Schwarzen Personen zusammengesetzt war, wurde das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt. Durch die unklare Zielsetzung fühlten sich viele Zuschauende vor den Kopf gestossen. Die Sendung war überladen und hielt zu starr am hier unpassenden politischen Sendekonzept fest.Nach dem Tod des Schwarzen Menschen Georg Floyd aufgrund rassistischer Polizeigewalt in den USA wurde auch in der Schweiz heftig über Rassismus debattiert. In ihrer Sendung vom 12. Juni nahm sich die "Arena" des Themas an; Idee und Sendeanlage aber passten nicht zusammen. "Jetzt reden wir Schwarzen" versprach eine "Arena"-Runde mit ausschliesslich Schwarzen Gästen, anwesend waren aber Weisse und Schwarze Gäste, was die Fragestellungen und den Gesprächsverlauf nachteilig beeinflusste. Die "Arena" wollte den Rassismus in der Schweiz diskutieren, aber auch die Polizeigewalt in den USA und den Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen. Dadurch war die Sendung überladen und entsprachen die Auswahl der Gäste sowie der Anspruch nach Ausgewogenheit und Fairness nicht den Bestimmungen des Radio- und Fernsehgesetzes. Jedes aufgegriffene Thema hätte nämlich eine andere Gesprächsrunde vorausgesetzt.Weil insbesondere Erwartungen an den Titel nicht eingelöst werden konnten, folgte eine Woche später eine zweite Sendung. Die Beanstandungen beziehen sich aber ohne Kenntnisnahme dieser zweiten Sendung auf die "Arena" vom 12. Juni, weshalb auch die Ombudsstelle in ihrem Bericht die zweite Sendung nicht berücksichtigen darf.Eine Zusammenfassung des Falls sowie der Schlussbericht der Ombudsstelle SRG.D zur "Arena" vom 12. Juni 2020, "Jetzt reden wir Schwarzen" befindet sich auf der Webseite der SRG Deutschschweiz.Link: https://www.srgd.ch/de/aktuelles/news/2020/07/20/ombudsfall-arena-war-nicht-sachgerecht/