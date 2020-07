Die Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf ein Konjunkturpaket zum Kampf gegen die Folgen der Coronakrise sorgt am Dienstag für Euphorie an den Märkten. Vor allem die Zykliker profitieren. So zählen auch die Stahlaktien zu den großen Gewinnern. ThyssenKrupp und Salzgitter können jeweils rund fünf Prozent zulegen. Die gebeutelten Anleger hoffen einmal mehr darauf, dass nun die Trendwende gelingt.Die Stahlbranche leidet seit längerer Zeit unter Überkapazitäten und Billigimporten sowie strukturellen ...

