FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Berichten über Produktionsausfälle chinesischer Konkurrenz sind die Papiere von Wacker Chemie am Dienstag um 8,6 Prozent auf 78 Euro angesprungen. Damit erreichten die Papiere des Polysilizium-Herstellers das höchste Niveau seit Mai 2019. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen meldete, könnte es in einem Werk von GCL-Poly Energy, einem der weltweit größten Anbieter des Solarindustrie-Grundstoffs, nach Beschädigungen durch Explosionen zu einem längeren Produktionsausfall kommen.



Laut einem Analyst könnten bei einem Ausfall des gesamten Werkes bis zu acht Prozent der geschätzten jährlichen, globalen Produktionskapazität für Polysilizium, mit dem Solaranlagen hergestellt werden, betroffen sein. Börsianer hoffen entsprechend auf steigende Preise. Jeder US-Dollar pro Kilo mehr brächte für das Segment etwa 75 Millionen Euro zusätzlich beim operativen Ergebnis, rechnete ein Marktteilnehmer vor.



Wacker Chemie ringt schon länger mit schwierigen Solarsilizium-Geschäften, da der Markt teils von Billigkonkurrenz aus China geflutet wurde. Zuletzt machten sich in dem Bereich aber Kostensenkungen positiv bemerkbar./ag/men

