EI Sturdza Strategic Management Limited: EI Sturdza Strategic Europe Quality Fund gewinnt Top-Auszeichnungen als einer der performancestärksten AktienfondsDGAP-News: EI Sturdza Strategic Management Limited / Schlagwort(e): Fonds/Rating EI Sturdza Strategic Management Limited: EI Sturdza Strategic Europe Quality Fund gewinnt Top-Auszeichnungen als einer der performancestärksten Aktienfonds21.07.2020 / 10:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.EI Sturdza Strategic Europe Quality Fund gewinnt Top-Auszeichnungen als einer der performancestärksten Aktienfonds- Beim Investors Choice Awards 2020 zu einem der besten Aktienfonds aufgrund von starker Performance im Vergleich zur Peergroup gekürt- Euro Fund Research bewertet den Europa-Aktienfonds mit Fondsnote 1Frankfurt, 21. Juli 2020 - Der EI Sturdza Strategic Europe Quality Fund (ISIN: IE00B5VJPM77) wurde bei den Investors Choice Awards 2020 in den Kategorien "Top Performer - UCITS-Aktienfonds" sowie "Top Performer - UCITS-Aktienfonds langfristige Performance" als einer der besten Fonds anerkannt. Dabei landet der von Willem Vinke gemanagte Europa-Aktienfonds aufgrund seiner jährlichen Performance von 11 Prozent während des Zeitraums 1. Januar 2019 bis 30. April 2020 im Spitzenfeld seiner Peergroup. Auch längerfristig gesehen, das heißt im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. April 2020, überzeugte der Fonds mit einer Performance von 6 Prozent p.a. Die Investors Choice-Jury hat beim Betrachtungszeitraum die ersten vier Monate des Jahres 2020 miteinbezogen, um den Effekt des COVID19-Börsencrashs und damit die Krisentauglichkeit der Fonds zu bewerten.Peter Lindqvist, CEO von Eric Sturdza Investments, kommentiert: "Wir freuen uns, dass unser Strategic Europe Quality Fund als einer der besten Fonds der Branche ausgezeichnet wurde. Dies bestätigt den Value-orientierten Investmentansatz, der darauf ausgerichtet ist, Aktien zu günstigen Kursen von Qualitätswerten zu kaufen. Wir konzentrieren uns darauf, stabilen und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Ich möchte auch Willem Vinke und seinem Team gratulieren und für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Überzeugung in den vergangenen Jahren danken, Alpha für unsere Kunden zu generieren."Fondsnote 1 von Euro Fund ResearchEuro Fund Research hat den EI Sturdza Strategic Europe Quality Fund mit der Fondsnote 1 ("ausgezeichnet") bewertet und somit ebenso zu einem der Top-Fonds in der Peergroup der europäischen Aktienfonds gekürt. Bei der Analyse wurden 351 europäische Aktienfonds und -ETFs berücksichtigt und jeweils nach quantitativen und qualitativen Kriterien bewertet, wobei 34 davon mit einer 1 abgeschnitten haben. Der EI Sturdza-Fonds liegt auf Basis der Punkteverteilung im oberen Drittel der besten Fonds. Die quantitative Bewertung berücksichtigt die Performance und Volatilität der Fonds in den vergangenen vier Jahren, das qualitative Rating die Beständigkeit des Fondsmanagements und der Anlagestrategie.Über den EI Sturdza Strategic Europe Quality FundDer von Willem Vinke verwaltete Fonds investiert in unterbewertete europäische Aktien von qualitätsvollen Unternehmen, die Marktführer sind, Vorteile durch langfristiges strukturelles Wachstum erzielen sowie hohe Ertragsmargen und eine geringe Kapitalintensität aufweisen. Die am stärksten gewichteten Branchen sind Konsumgüter und Gesundheit. Seit seiner Auflage im Jahr 2010 hat der Aktienfonds eine Performance von 10 Prozent pro Jahr erzielt und damit seine Benchmark deutlich übertroffen.Über E.I. SturdzaE.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999 gegründet und gehört zur Eric Sturdza Group mit Hauptsitz in Genf. Insgesamt verwaltet die Gruppe ca. 7 Mrd. USD. EISSML ist verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe, wobei sie sich gegenwärtig auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt EISSML ihren Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren.Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/ Sprache: Deutsch Unternehmen: EI Sturdza Strategic Management Limited