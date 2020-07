Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich nach mehr als vier Tagen Beratungen auf einen Kompromiss bezüglich des Finanzpakets geeinigt, so die Analysten der Helaba.Der Wiederaufbaufonds solle einen Umfang von 750 Milliarden Euro haben, die von der Europäischen Kommission über gemeinsame europäische Anleihen am Kapitalmarkt aufgenommen würden. Gut die Hälfte dieser Summe (390 Mrd. EUR) solle als Zuschüsse an Regionen und Wirtschaftsbereiche ausgezahlt werden, die von der Covid-19-Pandemie besonders hart getroffen worden seien. Den Rest gebe es in Form rückzahlbarer Darlehen. Die Auszahlung von Geldern werde an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsprinzipien geknüpft. Die Regierungsvertreter hätten sich auch auf den von 2021 bis 2027 geltenden Finanzrahmen verständigt, der eine Gesamtsumme von 1,074 Billionen Euro aufweise. ...

