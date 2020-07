Bonn (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Konjunkturdaten aus Polen überraschten fast ausschließlich positiv, so die Analysten von Postbank Research.Bspw. habe die Industrieproduktion im Juni um 13,9 Prozent zum Vormonat zugelegt. Erwartet worden sei lediglich ein Plus von 6,5 Prozent. Erstmals seit Februar habe der Industrieausstoß damit auch wieder sein Niveau aus dem entsprechenden Vorjahresmonat übertroffen - wenn auch nur hauchdünn. Zudem habe sich zuletzt auch der Außenhandel stabilisiert und die Beschäftigung habe ebenso wie die Löhne im Juni wieder zugelegt. Allerdings sei die Kerninflationsrate deutlich von 3,8 auf 4,1 Prozent gestiegen und habe sich damit weiter vom Zielband der polnischen Zentralbank in Höhe von 1,5 bis 3,5 Prozent entfernt. ...

