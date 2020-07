Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer schlossen den Juni per Saldo mit Zugewinnen ab, wobei die asiatischen Märkte am besten abschnitten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced-Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).An den Rentenmärkten der Schwellenländer habe insgesamt ebenfalls ein freundliches Umfeld vorgeherrscht. Der Sauren Emerging Markets Balanced D habe im Juni einen Wertzuwachs in Höhe von 3,0% erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...