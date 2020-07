Südamerika entwickelt sich aktuell nicht nur zu einem Corona-Hotspot, sondern auch die ökonomischen Stressindikatoren nehmen unvermindert zu. Denn die Vollbremsung des öffentlichen Lebens, in dem sich vieles, auch die Einkommenserzielung von Millionen von Argentiniern, im informellen Sektor abspielt, steht mehr oder weniger still. Und da parallel ein weltweiter Nachfrageschock auf die Ausfuhrgüter drückt, ergibt sich neben einem sozialen auch ein ökonomischer Schock.Dabei sind die dysfunktionalen Entscheidungen, die grassierende Korruption und die extreme Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen noch gar nicht eingerechnet. Dass aber bei einer Inflationsrate, die seit Monaten jenseits der 50 %-Marke liegt, die Konsumenten am unteren Ende der Einkommensskala besonders unter Druck sind, ist verständlich.

