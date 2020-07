TUI hat vergangene Woche das (kleine) Comeback der Kreuzfahrtschiffe verkündet. Ab den Häfen "Hamburg" und "Kiel" stechen die Luxusdampfer demnächst wieder zu mehrtägigen Touren in See. Bei Anlegern keimte zunächst Hoffnung auf. Doch der Blick im Detail erzeugt alles - nur keine (gute) Urlaubslaune.(Schiffs)-Reisen sollen ja eigentlich - idealerweise - den zahlenden Urlaubern Freude bereiten. Doch TUIs tendenziell einengende Corona-Regeln haben eher den Charakter einer Spaß-Bremse. So sind die bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...