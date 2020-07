PARIS (dpa-AFX) - Frankreich rechnet nach dem EU-Deal für ein europäisches Konjunktur- und Investitionsprogramm mit rund 40 Milliarden Euro Subventionen für das eigene Land. "Wir können von jetzt an über 40 Milliarden Euro zusätzlich verfügen", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag dem Nachrichtensender Franceinfo.



Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich zuvor in Brüssel auf den gemeinsamen Plan zur Überwindung der Corona-Wirtschaftskrise von 750 Milliarden Euro geeinigt. Frankreich ist schwer von der Corona-Pandemie betroffen, mehr als 30 000 Menschen starben. Falls es eine zweite Welle der Pandemie geben sollte, rechnet die Industriestaatenorganisation OECD für Frankreich mit einem Wirtschaftseinbruch im laufenden Jahr von mehr als 14 Prozent.



Le Maire sagte, die 40 Milliarden Euro würden in das geplante nationale Konjunkturprogramm von insgesamt 100 Milliarden Euro eingefügt. Diesen Plan hatte Präsident Emmanuel Macron in der vergangenen Woche angekündigt./cb/DP/men

