BERLIN (Dow Jones)--Der schwedische Energieversorger Vattenfall prüft verschiedene Ausstiegsszenarien für sein letztes deutsches Steinkohlekraftwerk Moorburg in Hamburg. "Wir schauen uns verschiedene Optionen an", sagte Unternehmenschef Magnus Hall während einer Telefonkonferenz anlässlich der Vorstellung der Halbjahreszahlen. Diese seien eine Teilnahme an der geplanten Steinkohle-Auktion, ein Verkauf der Anlage, oder ihre Umwandlung in andere Brennstoffe. "Wir wissen noch nicht wirklich genau, welchen Weg wir einschlagen", so Hall.

Vattenfall hat infolge eines schwierigen Marktumfeldes in der Corona-Krise deutlich weniger mit seinen Kohlekraftwerken verdient. In Hamburg belief sich der Wertverfall im ersten Halbjahr 2020 wegen der niedrigen Margen auf 9,1 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet 883 Millionen Euro. Auch sinkende Strompreise haben sich schlecht auf das Geschäft ausgewirkt.

