Stockholm (ots) - Mit der Rückkehr der internationalen Ligen liegen auch Sportwetten wieder im Trend. Doch was sind eigentlich die beliebtesten und wichtigsten Funktionen der Buchmacher? Worauf kommt es den Wett-Fans an? Das Sportwetten-Portal MySportwetten.de (https://mysportwetten.de/) ist diesen Fragen in einer Umfrage nachgegangen.Bei der Entscheidung für einen Wettanbieter geht es heutzutage nicht nur um die Sportwetten alleine. Bei der riesigen Konkurrenz von mehr als 100 Buchmachern auf dem deutschen Sportwetten-Markt sind es vielmehr die zahlreichen Features der Bookies, die bei der Entscheidungsfindung den Ausschlag geben. Beispiele hierfür sind das Angebot verschiedener Sportarten und Ligen, Sportwetten Bonus Angebote, oder aber auch spezielle Funktionen wie der Cashout. Auch die Sicherheit, die Benutzerfreundlichkeit oder die Zahlungsmethoden sind für viele User wichtig.In der nicht repräsentativen Umfrage wurden die Mitglieder der Facebook-Community "Fussball Wett-Tipps | MySportwetten.de" befragt. Mit über 11.000 Mitgliedern versammelt die Gruppe Wettfans aller Zielgruppen - vom Einsteiger bis zum Tipps-Experten. Um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten, wurde zwischen 24. und 30. Juni eine geschlossene Umfrage mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten durchgeführt. Jeder User durfte dabei 3 Features auswählen. Insgesamt nahmen 163 Nutzer an der Umfrage teil.In der Umfrage von www.mysportwetten.de (http://www.mysportwetten.de), einem Portal unter dem Dach der schwedischen Leadstar Media AB, zeigte sich klar, dass die Auswahl an Sportarten und Ligen der wichtigste Faktor für die Entscheidungsfindung für einen Buchmacher sind. 23,5 Prozent aller Teilnehmenden betrachten das Sortiment als das wichtigste Feature. Ebenfalls sehr gefragt sind die Cashout-Funktion (20,4 Prozent), also die Möglichkeit Wetten vorzeitig auszuzahlen, und gute Quoten (17,6 Prozent). Auch die Sicherheit (10,2 Prozent) und das Angebot einer guten Sportwetten App (4,5 Prozent) spielen eine Rolle für viele User.Hier finden Sie die vollständigen Ergebnisse der Umfrage: https://mysportwetten.de/news/umfrage-funktionen-wettanbieter