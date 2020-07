Evotec (WKN: 566480) gibt heute eine Partnerschaft mit dem Wiener Universitäts-Spinoff Quantro Therapeutics bekannt, an dem sich das Hamburger Biotechunternehmen zudem Anteile sichert. Der innovative Ansatz der Österreicher: Anhand sogenannter "transkriptionaler Fingerabdrücke" in der Wirkstoffforschung die Breite pharmakologischer Interventionen in einem breiten Anwendungsspektrum bei Zellen, Zielstrukturen und Indikationen zu revolutionieren. Schwerpunktmäßig forscht Quantro im Bereich Onkologie. ...

