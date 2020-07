21.07.2020 - BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) initiierte eines von mittlerweile mehr als 170 Impfstoffprojekten gegen "SARS-CoV-2" oder Covid-19 oder wie im allgemeinen Sprachgebrauch "den Corona Virus".Neben der gestrigen Meldung über die "Wir sind voll im Zeitplan & liefern 30 Mio. Impfdosen an Großbritannien"-News, kam gegen Abend eine weitere, eigentlich noch wichtigere Meldung und im Gleichklang mit den ersten US-Ergebnissen, die bereits seit einiger Zeit vorliegen: Die vorläufigen Daten für BNT162b1 (eine der vier Wirkstoffgruppen in den klinischen Studien) wurden in insgesamt 60 gesunden ...

