In aktuellen Anleihen-Barometern bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG sowohl die 4,25%-Anleihe 2015/20 (WKN A18UQM) als auch die 5,50%-Hybrid-Anleihe 2018/23 (WKN A19W3Z) der UBM Development AG als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Die UBM Development AG habe sich nach Meinung der KFM-Experten über die letzten Jahre hinweg zu einem führenden Immobilienprojektentwickler in Europa entwickelt und verfüge über ein erfahrenes Management mit großem Know-how innerhalb der Immobilienbranche. UBM verfüge zudem über eine stabile Ertragslage und ein großes Volumen an zukünftigen Projekten. In Verbindung mit der Rendite der beiden betrachteten Anleihen werden diese mit 3,5 Sternen bewertet.

INFO: Die 4,25%-UBM-Anleihe 2015/20 befindet sich im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A2PF0P), die 5,50%-UBM-Hybrid-Anleihe 2018/23 ist im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) zu finden.

4,25%-UBM-Anleihe 2015/20

ANLEIHE CHECK: Die im Dezember 2015 emittierte Anleihe der UBM Development AG ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. (Zinszahlung halbjährlich am 09.06. und 09.12.) und einer Laufzeit bis zum 09.12.2020 ausgestattet. Im Rahmen der Anleiheemission wurden zunächst insgesamt 75 Mio. Euro platziert. Nach einem Umtauschangebot in die neue 2,75%-UBM-Anleihe ...

