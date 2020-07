Deutsche Bank informiert über die Entwicklung ihrer harten KernkapitalquoteDGAP-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Deutsche Bank informiert über die Entwicklung ihrer harten Kernkapitalquote21.07.2020 / 13:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Frankfurt am Main, 21. Juli 2020 - Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) erwartet derzeit auf Basis vorläufiger Zahlen eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 13,3 Prozent zum 30. Juni 2020. Die Quote übersteigt damit die Markterwartungen und frühere Prognosen der Bank. Zum Ende des ersten Quartals betrug die harte Kernkapitalquote 12,8 Prozent.Hauptgrund für den Anstieg im zweiten Quartal waren niedrigere risikogewichtete Aktiva (RWA) im Kreditgeschäft als erwartet. Das liegt an einem geringeren Kreditvolumen, nachdem die Kunden der Bank in größeren Umfang als vermutet Kreditlinien zurückgeführt haben, vor allem zum Ende des Quartals; außerdem hat sich das Derivatevolumen reduziert. Die Kreditlinien haben die Kunden ursprünglich im Zuge der wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie genutzt und anschließend zurückgezahlt oder refinanziert.Die Deutsche Bank erwartet derzeit außerdem, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 die Analystenschätzungen, die die Bank am 21. Juli in ihrem Consensus Report veröffentlicht hat, leicht übersteigen werden. Die vollständigen Ergebnisse des zweiten Quartals werden wie geplant am 29. Juli gegen 7:00 Uhr veröffentlicht.Kontakt:Christian Streckert Externe Kommunikation Tel. +49 69 910 38079 E-Mail: christian.streckert@db.comEduard Stipic Externe Kommunikation Tel. +49 69 910 41864 E-Mail: eduard.stipic@db.com21.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Telefon: +49 (0)69 910-00 Fax: +49 (0)69 910-43800 E-Mail: db.presse@db.com Internet: www.db.com ISIN: DE0005140008 WKN: 514000 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; NYSE EQS News ID: 1098233Ende der Mitteilung DGAP News-Service1098233 21.07.2020 CET/CEST