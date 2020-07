Wien (ots) - PALMERS weiß, warum derzeit kein Weg an der Trendfarbe "Sea Spray Green" vorbeiführtAuch wenn das Jahr 2020 jede Menge Überraschungen bereithält, eines ist klar: die neue Saison wird grün. Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS erklärt dazu: "Grün dominiert in der aktuellen Saison die Modewelt. Im Fokus steht mit der Pantone-Farbe \u201aSea Spray Green\u2018 eine ganz besondere Grün-Schattierung, die durch zeitlose Eleganz überzeugt und zeitgleich voll im Trend liegt." Und so zieht sich die Farbe "Sea Spray Green" auch wie ein grüner Faden durch die aktuelle Herbst-/Winter-Kollektion von PALMERS, dem österreichischen Marktführer im Wäschebereich. Erhältlich ist diese ab sofort in den mehr als 300 PALMERS-Filialen sowie im PALMERS-Onlineshop (https://www.ots.at/redirect/palmers).Sea Spray Green: Eine Farbe, die passtSowohl perfekt sitzende Unterwäsche im Alltag, gemütliche Home Wear für entspannte Stunden auf der Couch oder der verführerische Spitzen-Body machen in der Trendfarbe "Sea Spray Green" so einiges her. "Diese ganz besondere Grün-Schattierung findet sich in unserer dekorativen Spitzenserie \u201aAya Lace\u2018 ebenso wieder, wie in unseren vielfältigen Mix-and-Match-Linie \u201aOrnamental Nights\u2018 oder den gemütlichen Homewear-Designs der Serie \u201aLoungeria\u2018. Ob als dominierende Hauptfarbe oder als zurückhaltender Farbakzent - die Trendfarbe \u201aSea Spray Green\u2018 steht für natürliche, authentische Qualität und passt garantiert jedem bzw. jeder TrägerIn", so Eva Renk-Klenkhart abschließend.Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link zum Download: press.palmers.at (http://press.palmers.at/). Über eine Erwähnung in Ihrem Medium würden wir uns sehr freuen. Bei Rückfragen, Interviewanfragen oder Produktbereitstellung für Shootings stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.Über PALMERS1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.Pressekontakt:Lucia Kozova, MScMarketing & Fashion PR ManagerPalmers Textil AGAres Tower / Donau-City-Straße 111220 Vienna / AustriaP: +43 (0)1 357 0000 615M: +43 (0)664 6114194E:lucia.kozova@palmers.atwww.palmers.atOriginal-Content von: Palmers Textil AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29279/4658144