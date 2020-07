Am Dienstag muss sich ein Banker in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten, weil er seine 86-jährige Kundin getötet haben soll. Der Bankberater soll im September 2019 (in Edlitz) der Pensionistin zunächst zehn heftige Schläge mit einem mit Münzen gefüllten Strumpf gegen den Kopf versetzt haben und sie danach in Frischhaltefolie erstickt haben. Ihr Geld, man spricht von 700.000 Euro, hatte er verspekuliert, ...

