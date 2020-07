Diesem Ereignis fiebern Anleger und Anleger förmlich mit Hochspannung entgegen. Am morgigen Mittwoch kurz nach dem Handelsschluss der amerikanischen Börsen (22 Uhr MEZ) ist es soweit: Dann präsentiert Tesla, der Börsen-Highflyer mit dem eingebauten Mega-Turbo, sein aktuelles Zahlenwerk. Und on top könnte es noch zu einem echten Ritterschlag für die Mannschaft um Elon Musk kommen: Der Hersteller von Elektroautos wird womöglich in den weltweit wohl am stärksten beachteten S&P-500-Index aufgenommen.

