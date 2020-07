Unterföhring (ots) -- Nur Sky zeigt das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegenChelsea und das mögliche Viertelfinale des FC Bayern gegenBarcelona oder Neapel live und exklusiv- Drei von vier Viertelfinalspielen live und in voller Länge aufSky, darunter auch die Partie RB Leipzig gegen Atlético Madrid- Beide Halbfinals und das Finale live und in voller Länge- Fußballfans können auf Sky mit einem Abonnement des SkySport-Pakets und auch mit dem flexiblen Streaming-Service SkyTicket live dabei sein Unterföhring, 20. Juli 2020 - Am 7. August wird die aktuelle Saison der UEFA Champions League fortgeführt. Die UEFA hat aufgrund der Corona-Pause den diesjährigen Modus der Finalphase geändert und die europäischen Fußballfans dürfen sich ab dem Viertelfinale auf "Alles oder Nichts"-Spiele freuen, wenn alles in einer Partie ohne Hin- und Rückspiel entschieden wird. Spannung und beste Unterhaltung ist also garantiert! Sky wird umfassend vom Achtelfinale bis zum Finale der UEFA Champions League berichten und hierbei alle deutschen Spiele live und in voller Länge übertragen.Zunächst werden am 7. und 8. August die verbliebenen Achtelfinalrückspiele ausgetragen. Sky zeigt die Partien FC Bayern vs. FC Chelsea und Manchester City vs. Real Madrid exklusiv als Einzelspiel live und in voller Länge und alle Achtelfinalrückspiele in der Original Sky Konferenz.Sky wird dann umfassend das Final-Turnier der UEFA Champions League Saison 19/20 zeigen, das vom 12. bis zum 23. August in Lissabon stattfindet. Sky überträgt nach dem Achtelfinal-Rückspiel Bayern gegen Chelsea auch das mögliche Viertelfinale der Bayern gegen den Sieger des Achtelfinals zwischen Barcelona und Neapel live und exklusiv. Insgesamt zeigt Sky drei von vier Viertelfinalspielen live und in voller Länge, darunter auch die Partie zwischen RB Leipzig und Atlético Madrid.Darüber hinaus wird Sky beide Halbfinalspiele und das Finale live und in voller Länge übertragen.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Übersicht UEFA Champions League:Achtelfinal-Rückspiele (7.-8.8.)- Manchester City - Real Madrid am 7.8., 21.00 Uhr live undexklusiv auf Sky - Juventus Turin - Olympique Lyon am 7.8., 21.00 Uhr, in derOriginal Sky Konferenz - FC Bayern - FC Chelsea am 8.8., 21.00 Uhr, live und exklusiv aufSky - FC Barcelona - SSC Neapel am 8.8., 21.00 Uhr, in der OriginalSky Konferenz Auslosung Final-Turnier Viertelfinale (12.-15.8.)- Viertelfinale 1: Sieger Real Madrid / Manchester City - SiegerOlympique Lyon / Juventus Turin am 15.8., 21.00 Uhr - Viertelfinale 2: RB Leipzig - Atlético Madrid am 13.8., 21.00Uhr - Viertelfinale 3: Sieger SSC Neapel / FC Barcelona - SiegerChelsea / Bayern München am 14.8., 21.00 Uhr - Viertelfinale 4: Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain am12.8., 21.00 Uhr Auslosung Halbfinale (18./19.8.)- Halbfinale 1: 1. Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale3, am 19.8., 21.00 Uhr - Halbfinale 2: 2. Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale4, am 18.8., 21.00 Uhr Finale am 23.8., 21 UhrÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4658189