Norderstedt (pta027/21.07.2020/14:10) - Der Aufsichtsrat der BMP Pharma Trading AG hat der Entscheidung des Vorstands nach erfolgreicher Due Diligence zugestimmt, alle Geschäftsanteile der TAO COSMETICS TRADING GmbH im Zuge eines freundlichen Übernahmeangebotes zu übernehmen. BMP Pharma Trading AG erwartet, dass die Transaktion bis zum Herbst 2020 abgeschlossen sein wird.



Die TAO COSMETICS TRADING GmbH vermarktet kosmetische Fertigproduckte, die im Zusammenspiel von Kosmetik und Dermatologie entwickelt werden. Kosmetische Erfahrung und dermatologisches Wissen ergänzen sich bei TAO COSMETICS TRADING GmbH in der Verwendung gehaltvoller, teils wasserfreier Konzentrate, reiner anspruchsvoller Rohstoffe und anerkannter Wirkstoffe.



Die BMP Pharma Trading AG möchte mit der geplanten Übernahme der TAO COSMETICS TRADING GmbH ihr Leistungsprogramm diversifizieren, auf neue Produkte und Märkte ausweiten.



Norderstedt, 21. Juli 2020



BMP Pharma Trading AG



Bernd M. Jöfss (Vorstandsvorsitzender)



Henning A. Nau (Vorstand Handel)



