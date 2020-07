• nationales Reisen im Fokus • vermehrte Nachfrage in ländlichen Regionen • Trend "Last Minute lokal" Berlin, 21. Juli 2020 | Mit dem Start der Sommerferien in einigen Bundesländern scheinen die Einschränkungen durch Corona nicht mehr existent zu sein: der Run auf Ferienunterkünfte nimmt aktuell rasant zu. Das bestätigen auch die Experten des Berliner Startups Smoobu, die professionelle Management-Software mit vielen interessanten und zugleich praktischen Tools für die Vermietung von Ferienwohnungen ...

