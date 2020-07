Musterknabe Wertpapiere des US-Zahlungsabwicklers Mastercard haben zu Beginn dieser Woche die in der letzten chattechnischen Besprechung favorisierte bullische Flagge erfolgreich zur Oberseite aufgelöst und sich in den Bereich der Junihochs begeben. Damit liegt nun ein klares Kaufsignal vor, das letzten Mal vorgestellte Faktor Zertifikat Long auf Mastercard WKN VN64P2 liegt nun 35 Prozent im Plus, weitere Ziele sind nun im Bereich von 330,00 sowie 347,25 US-Dollar in der Aktie von Mastercard ableitbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...