In Einklang mit dem starken europäischen Börsenumfeld hat die Wiener Börse am Dienstagnachmittag weiter deutliche Kursgewinne verzeichnet. Unterstützend wirkte die Einigung am EU-Gipfel in den frühen Morgenstunden. Der österreichische Leitindex ATX zog zuletzt um 1,49 Prozent auf 2.345,99 Punkte an.Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf ein 1,8 Billionen schweres Finanzpaket verständigt. ...

