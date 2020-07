Vaduz (ots) - Wie bereits im August 2019 angekündigt, ist das Land Liechtenstein mit 21. Juli 2020 nunmehr 100% Aktionärin der Telecom Liechtenstein AG (TLI) und hat die 24,9% der A1 Telekom Austria Group (A1TAG) übernommen.Seit 2014 bestand zwischen der Telecom Liechtenstein AG und der Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH, eine 100% Tochtergesellschaft der A1 Telekom Austria Group, eine strategische Partnerschaft. Das Land Liechtenstein als Mehrheitsaktionärin war mit 75,1% an der TLI beteiligt und die Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH mit 24,9%.Aufgrund der Konzernstruktur und des Beteiligungsportfolios der A1 Telekom Austria Group wurde die strategische Weiterführung dieser Minderheitsbeteiligung an der TLI nicht mehr weiterverfolgt. Die im Jahre 2014 eingegangene Partnerschaft sah gemäss Aktionärsbindungsvertrag eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit nach fünf Jahren vor, von welcher die A1 Telekom Austria Group 2019 Gebrauch gemacht hat. Eine weitere Kooperation, v.a. auf technisch-operativer Ebene (ohne Kapitalverflechtung), wurde zwischen der TLI und der A1 Telekom Austria Group erfolgreich vereinbart.Da es sich bei der Beteiligung der A1TAG an der Telecom Liechtenstein um eine Minderheitsbeteiligung handelt, war sie im Konzernergebnis der A1TAG nicht vollkonsolidiert und hat somit keine Auswirkung auf den Konzernumsatz bzw. das A1TAG Betriebsergebnis (EBIT). Es wurde lediglich das anteilige Ergebnis der TLI im Finanzergebnis und damit im Konzerngewinn der A1TAG ausgewiesen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und SportRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter desRegierungschef-StellvertretersT +423 236 76 68A1 Telekom Austria Group AGMag. Livia Dandrea-Böhm, UnternehmenssprecherinMobil: +43 664 66 31452E-Mail: livia.dandrea-boehm@a1.atOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100852376