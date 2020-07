MAINZ, Deutschland, July 21, 2020(Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "die Gesellschaft") gab heute die unten beschriebenen geplanten öffentlichen Zeichnungsangebote von American Depositary Shares (ADSs) bekannt. Die Durchführung der beschriebenen Angebote hängt von Marktbedingungen sowie weiteren Faktoren ab.



BioNTech gab bekannt, ein öffentliches Zeichnungsangebot ("Underwritten Offering") im Volumen von 5.000.000 ADSs, die entsprechende Stammaktien der Gesellschaft repräsentieren, unterbreiten zu wollen. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Zeichnungsangebot beabsichtigt ein bestehender Aktionär, den Emissionsbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 750.000 zusätzlichen ADSs einzuräumen.



BioNTech gab ferner bekannt, nach der Festsetzung des Emissionspreises für das öffentliche Zeichnungsangebot ein Bezugsrechtsangebot ("Rights Offering") unterbreiten zu wollen, mit dem ADS-Inhabern mit ADS-Bestand am 24. Juli 2020, 17:00 Uhr (New Yorker Zeit), die Zeichnung neuer ADSs und Inhabern von Stammaktien mit Aktienbestand am 29. Juli 2020, 24:00 Uhr (deutscher Zeit), die Zeichnung neuer Stammaktien angeboten werden soll. Bestimmte Aktionäre, die aktuell 74,83 % des Stammkapitals der Gesellschaft (unter Abzug eigener Aktien) halten, haben sich unwiderruflich verpflichtet, ihr Bezugsrecht im Rahmen dieses Angebot nicht zu übertragen oder auszuüben. Die Aktien, die diesen Bezugsrechten unterliegen, werden im öffentlichen Zeichnungsangebot offeriert. ADSs, die im öffentlichen Zeichnungsangebot erworben wurden, erhalten keine Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsrechtsangebots. Die Gesellschaft plant, den Bezugspreis, welcher dem im öffentlichen Zeichnungsangebot festgelegten Emissionspreis entsprechen wird, und die endgültigen Konditionen des geplanten Bezugsrechtsangebots nach der Preisfestsetzung für das öffentliche Zeichnungsangebot zu veröffentlichen.

J.P. Morgan, BofA Securities und Berenberg fungieren als gemeinsame Konsortialführer (Lead Joint Book-Running Managers) im Rahmen des geplanten öffentlichen Zeichnungsangebots sowie als Joint Dealer Managers und Subscription Agents für das Bezugsrechtsangebot. Ferner fungieren UBS Investment Bank als Joint Book-Running Manager und Canaccord Genuity als Lead Manager für das Bezugsrechtsangebot sowie COMMERZBANK, Wolfe Capital Markets and Advisory, sowie Bryan, Garnier & Co. als Co-Manager für das Bezugsrechtsangebot.

Bestimmte neue wie auch bestehende Investoren, einschließlich Pfizer Inc., haben Interesse bekundet, ADSs im Volumen von insgesamt bis zu 200 Millionen US-Dollar im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots zum gleichen Preis und zu denselben Bedingungen wie andere Erwerber im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots zu erwerben. Da Interessensbekundungen jedoch keine verbindlichen Vereinbarungen oder Kaufverpflichtungen darstellen, können diese Investoren sich entscheiden, im Rahmen des öffentlichen Angebots weniger ADSs als angezeigt zu erwerben oder von einem Erwerb vollständig abzusehen. Ebenso ist es möglich, dass diese Investoren mehr ADSs erwerben als ursprünglich angezeigt. Des Weiteren könnten die Emissionsbanken entscheiden, eine geringere Anzahl von ADSs an diese Investoren zu veräußern oder von einer Veräußerung an sie gänzlich abzusehen.

Anmeldungen (registration statements) für die im Zuge des öffentlichen Zeichnungsangebots sowie des Bezugsrechtsangebots angebotenen Wertpapiere wurden bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) über das Formular F-1 eingereicht, sind aber noch nicht wirksam geworden. Die Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anmeldungen weder verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden.

Das öffentliche Zeichnungsangebot und das Bezugsrechtsangebot dürfen nur mittels eines Prospekts unterbreitet werden. Der vorläufige Prospekt kann, sobald verfügbar, kostenfrei über "EDGAR" auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Alternativ kann der gedruckte Prospekt, sobald verfügbar, angefordert werden bei J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, per Telefon unter +1, bei BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@baml.com , sowie bei Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020, per Telefon unter +1 .

Weder stellt diese Pressemitteilung ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf der betreffenden Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ohne Anmeldung, Zulassung oder Genehmigung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bispezifische Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils geltenden Fassung einschließlich, aber ohne hierauf beschränkt zu sein, Aussagen bezüglich des Umfangs und Zeitplans der Angebote. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie "wird", "kann", "soll", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "strebt an", "schätzt", "glaubt", "potenziell", "prognostiziert", "fortsetzen" oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Wir empfehlen, die Risiken und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" in BioNTechs Geschäftsbericht auf Form 20-F und in dem am 20. Juli 2020 bei der U.S. Securities and Exchange Commissionverfügbar. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird BioNTech auch im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder sonstigen Anlässen keine in die Zukunft gerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung aktualisieren oder anpassen und übernimmt keine entsprechende Verantwortung. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von BioNTech und gelten nur zum jetzigen Zeitpunkt.

Kontakte für weitere Informationen:

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Senior Manager Global External Communication

Tel: +49

Investoranfragen

Dr. Sylke Maas

VP Investor Relations & Business Strategy

Tel: +49