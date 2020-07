FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank empfiehlt die DWS-Aktie angesichts eines als hoch eingeschätzten Selbsthilfe-Potenzials des Vermögensverwalters und der Aussicht auf eine Dividendenzahlung im Herbst zum Kauf. Analyst Christoph Blieffert stufte das Papier der Deutsche-Bank-Tochter in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "Hold" auf "Buy" hoch und schraubte das Kursziel kräftig von 29 auf 40 Euro nach oben. Damit sieht er aktuell noch ein Kurspotenzial von rund 14 Prozent.Bislang seien die Markterwartungen noch zurückhaltend in Bezug auf die voll einbezogenen Kostensynergien des Vermögensverwalters, schrieb der Commerzbank-Experte. Seines Erachtens unterschätzen die einige Analysten jedoch das Selbsthilfe-Potenzial des SDax-Unternehmens und damit das Aufwärtspotenzial für die Gewinnschätzungen 2020 und 2021. "Das Management hat sich darauf fokussiert, Ineffizienzen zu reduzieren", begründete er dies. Außerdem stünden Kosteneinsparungen in Höhe von 150 Millionen Euro bereits auf der Agenda. "Wir sehen DWS auf gutem Weg, diese Ziele auch zu erreichen."Als kurstreibend hob er auch den positiven Effekt der Aktienmarkterholung hervor. Die Börsen hätten sich von ihrem Tief sehr viel rascher als erwartet erholt und die Auswirkungen auf die Umsätze und Ertragskraft der DWS dürften hoch sein. Vor allem das abgelaufene zweiten Quartal mit seinen hohen Aktienmarkt-Niveaus dürfte daher ein Kurstreiber sein.Darüber hinaus hält er die Zahlung einer Dividende für 2019 für zunehmend wahrscheinlicher. Dass die Ausschüttung in Höhe von 1,67 Euro je Aktie angesichts der Herausforderungen und behördlicher Vorschriften rund um Covid-19 aufgeschoben wurde, sei zwar enttäuschend gewesen. Aber die Dividende dürfte im Herbst dann wohl doch noch gezahlt werden. In einem negativen Zinsumfeld würde dies eine attraktive Dividendenrendite von 4,9 Prozent bedeuten.In diesem Zusammenhang verwies Blieffert darauf, dass die Europäische Zentralbank die DWS Group als Vermögensverwalter einstuft und nicht als eine Bank. Tochtergesellschaften von Banken aber dürften weiterhin Dividenden in Deutschland zahlen. Zugleich habe der starke Aktienmarktanstieg die Covid-19-bezogenen Spannungen für das Unternehmen abgemildert, und auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stehe Dividendenzahlungen von deutschen Finanzdienstleistern nicht entgegen.Mit der Einstufung "Buy" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie das Potenzial für eine Gesamtrendite von mehr als 20 Prozent besitzt. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten./ck/bek/misAnalysierendes Institut Commerzbank.Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020/ 07:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 /07:38 / CESTDE000DWS1007