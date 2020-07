Mainz (ots) -Mittwoch, 22. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerBrandrisiko E-Auto - Wenn die Batterie Feuer fängtReisetipp Görlitz - Ein Ausflugs-Highlight im OstenVegane Paprikasuppe - Ein Rezept von Armin RoßmeierGast: Richard David Precht, PhilosophMittwoch, 22. Juli 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinDeutsch-niederländische Streife - Polizeikontrollen an der GrenzeExpedition: Hamburg-Blankenese - Arbeiten auf der Fähre als DecksmannVoll im Trend: Camping - Dauercamper am Wisseler SeeMittwoch, 22. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbZeremonie mit Prinz Philip - Übergabe eines Amtes an CamillaPrinz George hat Geburtstag - Williams und Kates Sohn wird siebenGuido Maria Kretschmer in Hamburg - Präsentation neuerMöbel-KollektionMittwoch, 22. Juli 2020, 22.15 Uhrauslandsjournal spezial: Corona globalÄgypten wartet auf Touristen - Pandemie und PyramidenDie stillen Helden von Delhi - Bestatter im KrematoriumMexikos Kartelle als Krisenhelfer - Falsche FreundeWie Corona den Urlaub verändert - Sommer ohne Feeling Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4658280