SmartStream Technologies, ein Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) gab heute die Einführung seines Moduls Intraday Liquidity Stress Testing bekannt, das Teil der Produktsuite TLM Cash and Liquidity Management ist. Die Dauer für Durchführung und Betrieb eines Stresstests kann bis zu acht Wochen betragen, während dies mit dem neuen Modul für Banken in Minutenschnelle möglich ist. Dies ist für die Verfeinerung des Szenarios, Entscheidungen in Echtzeit, Berichterstellung und Risikoanalyse unerlässlich.

SmartStream beauftragte die Unternehmensberatungsfirma Baringa Partners mit einer Untersuchung, deren Bericht zufolge bis zu 50 Millionen Dollar pro Jahr eingespart werden könnten, wenn eine Bank ihren Liquiditätspuffer um 6 Milliarden Dollar verringert. Banken müssen unbedingt Stresstests zur Verbesserung der Rentabilität und Reduzierung des betrieblichen Aufwands durchführen, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Demzufolge entwickelte SmartStream das neue Modul, um Stresstestergebnisse sofort zur Verfügung zu stellen. Das Produkt ist als eigenständige Version oder über die Cloud erhältlich. Aufgrund der Pandemie und der Turbulenzen ist die Notwendigkeit für diese Art von Stresstests noch gestiegen und der Wert einer solchen Lösung für die Banken verstärkt worden.

Nadeem Shamim, Head of Cash and Liquidity, SmartStream, erklärte: "Die von Baringa Partners in Verbindung mit der Entwicklung unseres neuen Moduls durchgeführte Untersuchung hat großes Interesse am Markt geweckt. Wir führen derzeit zahlreiche ausführliche Gespräche mit Banken, die dringend eine fähige, umfassende Lösung sowie flexible Möglichkeiten zum Testen verschiedener Stressszenarien benötigen. Zudem haben sich die derzeitigen Marktturbulenzen erheblich auf die Liquidität von Banken ausgewirkt. Daher ist die Fähigkeit zur Modellierung der potenziellen Auswirkungen solcher Ereignisse nicht mehr nur eine aufsichtsrechtliche Pflichtübung, sondern für viele Finanzinstitute eine Frage des Selbstschutzes und sogar des Überlebens."

Simon Gray, Director, Baringa Partners, führte aus: "Der Untersuchung zufolge geht es nicht mehr darum, die Meldepflichten hinsichtlich der Intraday-Liquidität zu erfüllen. Die Banken erkennen inzwischen den Wert von Stresstests und Instrumenten zur äußerst präzisen Durchführung komplexer Szenarien, damit sie fundiertere Entscheidungen treffen können. Darüber hinaus haben die Ergebnisse gezeigt, dass sie sich von einem Verwaltungsaufwand zu einem strengen, aktiven Rahmen zum Umgang mit dem Liquiditätsrisiko entwickelt haben. Es spielt eine wichtige Rolle, dass Banken mit der Lösung von SmartStream verschiedene Stressszenarien in kurzer Zeit durchführen können, indem das komplexe und zeitaufwändige Testverfahren vereinfacht wird."

