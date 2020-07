=== *** 06:50 DE/Software AG, Ergebnis 2Q, Darmstadt *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q, Zürich 07:00 NL/Akzo Nobel NV, ausführliches Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 08:40 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H, Bilbao *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 15:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme am Washington Post Live *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +21,0% gg Vm zuvor: -9,7% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim US-EU-Symposium (online) des Program on International Financial Systems *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond 22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto - GB/Bundesaußenminister Maas, Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Raab, London ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 21, 2020 08:46 ET (12:46 GMT)

