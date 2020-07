Norpoth aus Essen lebt und forscht seit 1966 in den USA und ist seit 1985 Professor an der Stony Brook University in New York, sein Spezialgebiet: Wahlkampf und Wählerverhalten.

Der Beitrag Wahlforscher gibt Trump eine Siegeswahrscheinlichkeit von 91 Prozent erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...