Die A1 Telekom Austria Group hat den Verkauf der Telecom Liechtenstein abgeschlossen, das Land Liechtenstein hält nun 100 Prozent an der Telecom Liechtenstein AG. Seit 2014 bestand zwischen der Telecom Liechtenstein AG und der Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH, eine 100% Tochtergesellschaft der A1 Telekom Austria Group, eine strategische Partnerschaft. Das Land Liechtenstein als Mehrheitsaktionärin war mit 75,1% an der TLI beteiligt und die Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH mit 24,9%. Aufgrund der Konzernstruktur und des Beteiligungsportfolios der A1 Telekom Austria Group wurde die strategische Weiterführung dieser Minderheitsbeteiligung an der TLI nicht mehr weiterverfolgt. Die im Jahre 2014 eingegangene Partnerschaft sah gemäss Aktionärsbindungsvertrag ...

