Klimaneutralität spielt bei vielen großen Unternehmen eine wichtige Rolle. So auch bei iPhone-Hersteller Apple. Bis 2030 will der Konzern nicht mehr zu Lasten des Klimas produzieren. Apple will zum Jahr 2030 komplett klimaneutral arbeiten. "Das bedeutet, dass in zehn Jahren jedes Apple-Gerät ohne eine CO2-Belastung hergestellt wird", sagte Umweltchefin Lisa Jackson der Deutschen Presse-Agentur. Der iPhone-Konzern will dafür den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids um 75 Prozent senken - und den Rest mit Lösungen zur Bindung des Treibhausgases ausgleichen. Bisher ...

