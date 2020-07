Die Aktie von Evotec kann am heutigen Dienstag wieder Gewinne verbuchen. Am Nachmittag legt das Papier 1,4 Prozent auf 24,77 Euro zu. Es beflügelt die Meldung, dass das Hamburger Biotech-Unternehmen eine Forschungspartnerschaft mit dem erst kürzlich gegründeten österreichischen Unternehmen Quantro Therapeutics geschlossen hat.Evotec unterstütze Quantros Anti-Tumor-Projekte mit Dienstleistungen zur Hit-Identifizierung - einer automatisierten Testmethode, teilte Evotec am Dienstag in Hamburg mit. ...

