Wien (www.fondscheck.de) - Aberdeen Standard Investments Deutschland hat ihren bisher zweiköpfigen Vorstand per 10. Juli 2020 um zwei weitere Mitglieder erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Bernd Bechheim und Marc Pamin, beide bereits in leitenden Funktionen im Unternehmen tätig, würden das Team um den Vorstandsvorsitzenden Hartmut Leser und Fabian Klingler verstärken. Darüber berichte die Gesellschaft per Aussendung. ...

