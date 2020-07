(shareribs.com) London 21.07.2020 - Gold und Silber klettern am Dienstag deutlich. Die anhaltende Schwäche des US-Dollars stützt die Notierungen. Der Preis für Silber ist auf das höchste Niveau seit vier Jahren geklettert. Die Einigung der EU-Staaten rückt derweil in den Hintergrund. Gold und Silber können ihre Erholung am Dienstag weiter fortsetzen. Der US-Dollar liegt nachhaltig unter Druck und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...