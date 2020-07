Der flüchtige österreichische Ex-Wirecard-Vorstand Jan (Marsalek) soll sich laut einem "Handelsblatt"-Bericht unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU in der Nähe von Moskau befinden - was die Russen (natürlich) dementieren. Jan soll im Privatjet über Klagenfurt und Estland, nach Weißrussland gereist sein. Laut "Spiegel"-Recherchen soll Jan für Russland so interessant gewesen sein, ...

