FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Die Einigung auf dem EU-Gipfel auf ein umfassendes Corona-Hilfspaket hinterließ keine starken Spuren am Markt. Der für den deutschen Markt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,05 Prozent auf 176,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,46 Prozent.



Die EU-Staaten hatten sich am frühen Dienstagmorgen auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Es geht um ein Corona-Konjunkturprogramm und den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. Das Europäische Parlament muss dem Paket allerdings noch zustimmen.



Während sich die Kursausschläge bei deutschen Staatsanleihen in Grenzen hielten, legten vor allem die Staatsanleihen aus Italien zu. Insgesamt fiel die Entwicklung auch in den südeuropäischen Ländern nicht stark aus, da eine Einigung erwartet worden war.



"Mit der Einigung auf einen Fonds für die wirtschaftliche Erholung hat die EU ein wichtiges Zeichen der Solidarität, der Handlungsfähigkeit und des weit reichenden Wandels gesetzt", kommentierte Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts. Die EU zeige, dass sie sich tiefgreifend verändere. "Die wirtschaftliche Erholung wird jedoch nur funktionieren, wenn die betroffenen Länder selbst erhebliche Reformanstrengungen unternehmen", so Fuest./jsl/nas

