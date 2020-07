HAMBORNER REIT AG: Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020DGAP-Ad-hoc: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Prognose HAMBORNER REIT AG: Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 202021.07.2020 / 18:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MMVO:HAMBORNER REIT AG: Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 21. Juli 2020Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie u.a. der zwischenzeitlich positiven Entwicklung der Mieteingänge der Gesellschaft sieht sich der Vorstand der HAMBORNER REIT AG nunmehr in der Lage, eine belastbare Einschätzung hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2020 vorzunehmen. Demnach werden die Miet- und Pachterlöse nach derzeitigen Erwartungen zwischen 87 Mio. Euro und 88 Mio. Euro (Vorjahr: 85,2 Mio. Euro) liegen. Die Funds from Operations (FFO) werden sich im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich nahezu auf dem hohen Niveau des vergangenen Geschäftsjahres zwischen 52 Mio. Euro und 54 Mio. Euro (Vorjahr: 54,3 Mio. Euro) bewegen. Unter der Annahme einer unveränderten Aktienanzahl geht der Vorstand von einem Rückgang des NAV je Aktie im laufenden Geschäftsjahr aus, der sich im einstelligen Prozentbereich bewegen wird.Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass es weder zu einer signifikanten Verschärfung der COVID-19-bedingten Restriktionen (beispielsweise einem erneuten Shutdown, der mit Schließungsanordnungen für unsere Mieter verbunden ist) kommt, noch zu gegenwärtig nicht absehbaren wesentlichen Insolvenzen auf Mieterseite. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben Effekte aus möglichen Zu- und/oder Verkäufen im restlichen Jahresverlauf.HAMBORNER REIT AGChristoph Heitmann Head of Investor & Public Relations Tel: +49 203 5440532 Email: c.heitmann@hamborner.de Web: www.hamborner.de21.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HAMBORNER REIT AG Goethestraße 45 47166 Duisburg Deutschland Telefon: 0203/54405-0 Fax: 0203/54405-49 E-Mail: info@hamborner.de Internet: www.hamborner.de ISIN: DE0006013006 WKN: 601300 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1098855Ende der Mitteilung DGAP News-Service1098855 21.07.2020 CET/CEST